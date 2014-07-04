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أنباء عن إصابة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في قصف القائم غربي الأنبار

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أنباء عن إصابة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في قصف القائم غربي الأنبار أنباء عن إصابة زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في قصف القائم غربي الأنبار

رجحت مصادر أمنية عراقية، الجمعة، إصابة زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي بالقصف الجوي الذي نفذته القوات العراقية، ليلة امس، في مدينة القائم غربي الانبار، فيما أكد البرلمان الدولي للأمن والسلام أن البغدادي قد أصيب في هذا القصف.

وقالت المصادر لـ”السومرية نيوز”، إن “هناك انباء غير مؤكدة حتى اللحظة عن اصابة زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي في القصف الجوي الذي نفذته القوات العراقية على مدينة القائم قرب الحدود السورية غربي الانبار”، مشيرة إلى أن طالقصف قد أودى بحياة كبار قادة التنظيم”.

من جهته أعلن البرلمان الدولي للأمن والسلام من خلال مكتب نائب وزير خارجيته السفير هيثم أبو سعيد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي ،قد أصيب في غارة جوية في مدينة القائم غرب العراق من قبل طيران الحربي العراقي.

كما ذكرت عدداً من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وفقاً لمصادر خاصة بالمفوضية الدولية، أن هذه المعلومات الاستخباراتية جاءت بالتنسيق مع النشطاء الميدانيين والخبراء الأمنيين (مكافحة الإرهاب) في العراق ومن أرض المعركة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن قتل عدد كبير من عناصر تنظيم “داعش” بينهم القائد العسكري لمدينة البو كمال السورية المدعو ابو محمد التونسي بقصف مبنى كانوا يجتمعون فيه بمدينة القائم غربي الأنبار.

ويشهد العراق تدهوراً أمنياً استثنائياً دفع برئيس نوري المالكي، في (10 حزيران 2014)، إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات الأمنية من اعادة السيطرة على العديد من المناطق.

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