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والد سوزان تميم يهدد بالقضاء ودوللي شاهين ترد

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والد سوزان تميم يهدد بالقضاء ودوللي شاهين ترد والد سوزان تميم يهدد بالقضاء ودوللي شاهين ترد

الجمعة 04-07-2014 15:42

هدّد عبد الستار تميم والد المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم أسرة مسلسل"المرافعة" باللجوء إلى القضاء بسبب تناول المسلسل قصة مقتل ابنته دون أي وجه حق.
من ناحيتها قالت دوللي شاهين بطلة المسلسل في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" إنّ الشائعات تدور حول العمل منذ أن كان مجرد مشروع، وأكدت أنه لا يرصد حياة سوزان تميم وأن ما اشيع في هذا الخصوص لا أساس له من الصحّة، وقالت إنّ هناك خيط درامي واحد قد يكون متشابهاً وهو مقتل فنانة مشهورة على أيدي رجل أعمال فقط، أما عدا ذلك فلن يتم التطرق من قريب أو بعيد لمقتل سوزان.
مسلسل "المرافعة" يشارك في بطولته دوللي شاهين وشيرين رضا وتامر عبد المنعم ودينا وباسم ياخور وإخراج عمر الشيخ.

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