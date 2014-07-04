بالفيديو: فضيحة قديمة لأنجلينا جولي تظهر إلى العلن

برغم أنّ النجمة العالمية وسفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، Angelina Jolie، كانت صريحة ومنفتحة حول ماضيها، إلا أنّ فيديو قديماً لها نُشر الآن يُثبت أنّ للنجمة ماضياً مشبوهاً مع تعاطي المخدّرات في أواخر التسعينات.

فقد نشر موقع " The National Enquirer " فيديو مدّته حوالى الـ17 دقيقة، تظهر فيه Angelina والمخدّرات تسيطر عليها بشكل واضح، كما كان واضحاً موافقتها على التصوير الذي جرى في أواخر التسعينات.

ونشر الموقع أيضاً حواراً خاصاً بالمجلة التابعة له مع تاجر المخدرات السابق Franklin Meyer، الذي اعترف بشكل صريح بأنّه باع Angelina الهيرويين والكوكايين في وسط مدينة مانهاتن، فيما كان يُرسل إليها طلبات خاصّة في شقتها، في أوقات أخرى.

وقال Franklin إنّ النجمة اعترفت له بأسرارها عن علاقات جنسيّة جامحة، من شأنها أن تُحرج خطيبها النجم Brad Pitt، وعن علاقتها الجنسيّة بزوجها السابق Billy Bob، الذي من المؤكّد أنّها لا تزال تفكّر فيه حتى اليوم، حسب ما ذكر.

يُذكر أنّ النجمة Angelina Jolie أعربت مؤخّراً عن انزعاجها من تدخين خطيبها Brad Pitt، الذي وعدها مراراً بالإقلاع عن تلك العادة، ثمّ لم يفِ بوعده واستمرّ بالكذب. فهل سيسبّب هذا الفيديو أيّ انزعاج للنجم من خطيبته بسبب ماضيها في العلاقات الجنسيّة والمخدّرات؟!

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