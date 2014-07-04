السحاق والزنا والعجز الجنسي في دراما رمضان

تضمّنت الحلقة الخامسة من مسلسل "السبع وصايا" الذي كتبه محمد أمين راضي، وتقوم ببطولته رانيا يوسف وهنا شيحة وأيتن عامر وسوسن بدر مشاهد وجمل حوارية تحمل من الكثير الإيحاءات الجنسية.

فقد حاولت الراقصة والممثلة صفوة خلال أحد مشاهد المسلسل، أن تمارس السحاق مع رانيا يوسف زميلتها في السجن ، إلا أن رانيا رفضت قائلة "ماليش في المزاج ده شوفي واحدة تانية".

مشهد آخر جمع بين هنا شيحة وإحدى الفتيات في المسلسل، واعترفت الفتاة لهنا أنها في ورطة، لأنها فقدت عذريتها في علاقة غير شرعية، وناقشت أيتن عامر زوجها في مفعول تركيبة تقوم بعملها بنفسها في الصيدلية وأثرها في النشاط الجنسي للأزواج، فطالبها بعمل كمية كبيرة من التركيبة لتكسب مادياً، فقالت له "هي الرجالة كلها مضروبة" ليرد هو قائلا: "إلا أنا صاغ سليم".

وفي أحد المشاهد تساوم إحدى الممثلات الفنان صبري فواز، لكي تخفي خبر هروبه من السجن، فتأخذ منه عينات من حيواناته المنوية لتتمكن من الحمل، ويكتشف لاحقاً أنها توزعها على عدد من النساء نظير مبالغ مادية.

اللافت أن كل هذه الجمل والمشاهد مرت من الرقابة مرور الكرام، رغم عرض العمل في شهر رمضان.

مسلسل "السبع وصايا" يرصد قصة حياة أشقاء وشقيقات تورطوا في قتل والدهم الذي يجسد شخصيته الفنان احمد فؤاد سليم حتى يرثوه بعد غيبوبة عاشها ست سنوات، ليكتشفوا أن الجثة اختفت فيضطرون لشراء جثة أخرى حتى تدفن وأثناء الكشف عليها يفاجؤوا أن الجثة مسمومة فتتورط رانيا يوسف في قتل الجثة الجديدة، ويهرب باقي أشقائها فتسجن وتواجه كل واحده من شقيقاتها وأشقائها مصيره الغامض.

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