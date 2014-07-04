خبر حمل علم الدين المزعوم يسبب حرباً إعلامية

بعد أن نشرت مجلة "OK" خبر يزعم حمل المحامية اللبنانية أمل علم الدين من خطيبها النجم العالمي George Clooney، شنّ عليها موقع "Gossipcop" هجوماً ولا أعنف، نافياً الخبر جملة وتفصيلاً.

وأكّد موقع "Gossipcop" أنّ مصدراً مقرّباً من الثنائي نفى له كلّ ما ذكرته مجلة " OK"، مؤكّداً أنها فكرة مستبعدة نهائياً قبل الزواج المتوقع في أيلول المقبل.

وذكر الموقع أنّها ليست المرة الأولى التي تطلق هذه المجلة إشاعات كاذبة عن حمل النجمات العالميات، داعياً المجلة إلى أن لا تتعامل مع قرائها بهذا الاستغباء.

وكانت مجلة "OK" قد خصّصت غلافها لهذا الخبر، وذكرت أنّ أمل حامل في شهرها الثالث، بحسب ما أفاد مصدر من أصدقاء علم الدين، كان قد لاحظ أنّ بطنها ظهر بشكل بسيط أثناء اختيارها فستان الزفاف، وأنّ الإسراع في إتمام الزفاف سببه علامات الحمل التي بدأت تظهر على المحامية، التي تتحدّر من بيئة متديّنة ومحافظة في لبنان، ما يدفعها إلى إتمام زفافها قبل انتشار خبر الحمل.

هل تصبح أمل علم الدين السيدة الأمريكية الأولى؟