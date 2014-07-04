مشهد في سجن يثير ضجّة في تونس

تونس _الطيب فراد

أثارت الحلقة الثانية من مسلسل "مكتوب4" الذي تبثّه قناة "التّونسيّة"، لمخرجه ومؤلفه سامي الفهري ردود فعل قوية من نقابة السجون والإصلاح، بعد ظهور لقطات في المسلسل تبرز عنف أعوان السجون ضد المساجين.

وقد عبّرت ألفة العياري الأمينة العامة لنقابة أعوان السجون عن استنكارها لما وصفته بـ"الإهانة"، وقالت إن المشهد أعطى صورة سيئة عن السجون تناقض الحقيقة، كما تساءلت عن الجهة التي أعطت ترخيصاً لسامي الفهري -الذي وصفته بأنه سجين سابق - لتصوير المشهد في سجن مدينة "زغوان".

وقام أعوان السجون بوقفة احتجاجية، ووصل الأمر إلى حد مطالبة النقابة بلقاء مع رئيس الحكومة كما تم الإعلان عن قرارالقيام بإضراب في جميع سجون تونس احتجاجاً على السماح لسامي الفهري بتصوير مشهد في السجن رأت النقابة أنه اعطى صورة مسيئة ومناقضة للواقع.

وقد تتالت ردود الفعل وأصدرت قناة "التونسية" بياناً قالت فيه إنّ مسلسل "مكتوب" هو عمل درامي من وحي الخيال، كما عبّر كثيرون عن استغرابهم من ردة فعل نقابة السجون عن عمل درامي، بينما ذهبت ألفة العياري إلى حد القول أنه تم منح الفهري خريطة المبنى مستنكرة ذلك ملمّحة الى وجود ما أسمته "صفقة " بينه وبين بعض المسؤولين، وقالت انها تملك فيديومصورا يثبت ذلك، علماً أن سامي الفهري كان سجيناً لأكثر من سنة في قضية تهم الاستيلاء على أموال عموميّة .