سعد المجرد يعتذر لصحافي مغربي

أصدر المطرب المغربي الشاب سعد المجرد بياناً ثانياً ليطوي صفحة خلافه مع الصحافي مراد العشابي، الذي سبق وأن اتهم سعد بدهسه بسيارته.

وكان سعد قد صرح لـ سيدتي نت أنه بريء من تهمة الصحافي الذي حرر ضدّه شكاية لدى مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء ، قبل أن يصدر بيانا توصل سيدتي نت بنسخة منه، يقول أن ما جرى عار من الصحة وأنه لم يصدم الصحافي وكان معه لطيفا وهو يطلب منه إلغاء صوره التي التقطها له أثناء خروجه مرافقاً ببعض الشخصيات الكويتية .

وقال سعد المجرد في بيانه الثاني الذي توصلت "سيدتي" بنسخة منه: "على إثر الحادث المؤسف الذي وقع لي مع المصور الصحافي مراد العشابي وتداعياته الخطيرة، وبعد الوساطة التي قادها بعض ذوي النيات الحسنة من أجل طي هذا الخلاف الذي كان ضحيته العشابي بغير قصد مني، أجد نفسي ملزما بتقديم التوضيحات التالية للرأي العام ومعه كل محبي عشاق سعد المجرد".

وجاء في التوضيحات: "أعبّر عن أسفي الشديد لما حصل وأؤكد أن الخلاف، الذي حدث مع المصور الصحافي مراد العشابي على خلفية التقاط صور لي وما أعقبه من تطورات، كان يمكن معالجته بطريقة أخرى بعيدة عن لغة الغضب والانفعال".

سعد المجرد الذي حصد مؤخراً جائزة مدتيل ميوزيك أوورد، أضاف في البيان: " لا أجد أي حرج في الاعتذار للسيد مراد العشابي أو غيره عن أي ضرر قد أكون تسببت فيه".



وأَضاف "أشكر كل الفنانين والصحافيين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في نزع فتيل هذا النزاع الذي أصبح الآن جزءا من الماضي".

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