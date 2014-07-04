أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

سعد المجرد يعتذر لصحافي مغربي

Google+ Print
سعد المجرد يعتذر لصحافي مغربي سعد المجرد يعتذر لصحافي مغربي

الجمعة 04-07-2014 20:33

أصدر المطرب المغربي الشاب سعد المجرد بياناً ثانياً ليطوي صفحة خلافه مع الصحافي مراد العشابي، الذي سبق وأن اتهم سعد بدهسه بسيارته.

وكان سعد قد صرح لـ سيدتي نت أنه بريء من تهمة الصحافي الذي حرر ضدّه شكاية لدى مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء ، قبل أن يصدر بيانا توصل سيدتي نت بنسخة منه، يقول أن ما جرى عار من الصحة وأنه لم يصدم الصحافي وكان معه لطيفا وهو يطلب منه إلغاء صوره التي التقطها له أثناء خروجه مرافقاً ببعض الشخصيات الكويتية .

وقال سعد المجرد في بيانه الثاني الذي توصلت "سيدتي" بنسخة منه: "على إثر الحادث المؤسف الذي وقع لي مع المصور الصحافي مراد العشابي وتداعياته الخطيرة، وبعد الوساطة التي قادها بعض ذوي النيات الحسنة من أجل طي هذا الخلاف الذي كان ضحيته العشابي بغير قصد مني، أجد نفسي ملزما بتقديم التوضيحات التالية للرأي العام ومعه كل محبي عشاق سعد المجرد".

وجاء في التوضيحات: "أعبّر عن أسفي الشديد لما حصل وأؤكد أن الخلاف، الذي حدث مع المصور الصحافي مراد العشابي على خلفية التقاط صور لي وما أعقبه من تطورات، كان يمكن معالجته بطريقة أخرى بعيدة عن لغة الغضب والانفعال".

سعد المجرد الذي حصد مؤخراً جائزة مدتيل ميوزيك أوورد، أضاف في البيان: " لا أجد أي حرج في الاعتذار للسيد مراد العشابي أو غيره عن أي ضرر قد أكون تسببت فيه".


وأَضاف "أشكر كل الفنانين والصحافيين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في نزع فتيل هذا النزاع الذي أصبح الآن جزءا من الماضي".

 

سعد المجرّد يلتقي جمهوره بـ موروكو مول

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي