بعد خطوبة طليقته.. دايفيد أركيت يعرض الزواج على حبيبته

عرض الممثل والمنتج الأمريكي David Arquette الزواج على حبيبته ووالدة طفله Christina McLarty.

هذه الخطوة المفاجئة جاءت بعد 6 أيام فقط على إعلان زوجته السابقة Courteney Cox، خطوبتها على حبيبها الكاتب والموسيقي Johnny McDaid.

وكشف مصدر مقرّب من الطرفين، ان Arquette الذي بات مطلقاً بشكل رسمي العام الماضي، عرض الزواج على Christina نهار الأربعاء خلال تناولهما العشاء مع العائلة في مطعم Mastro's steakhouse بماليبو.

حضر العشاء ايضاً إبنهما Charlie West البالغ من العمر شهرين وإبنة David و Courteney البالغة من العمر 10 سنوات.

يشار إلى أن علاقة David Arquette و Christina McLarty بدأت سنة 2011، وبعد إنفصال قصير خلال الـ 2012، عاد الثنائي معاً بشكل أقوى وأكثر جديّة.

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