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نجوم أوصلهم "جنونهم" إلى الشهرة

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نجوم أوصلهم "جنونهم" إلى الشهرة نجوم أوصلهم "جنونهم" إلى الشهرة

نرى المشاهير عادة في أجمل حلة لهم، وفي قمة نظافتهم، لكن هل هم دوماً في هذا الشكل؟...

بعد كلّ علاقة تنتهي، تبدأ علاقة جديدة، فكيف الحال في هوليوود المليئة بالخيانات والانف...

مهما حاولت نجمات هوليوود محاربة عقارب السّاعة بعمليات التجميل وأنواعها المختلفة من شد...

تعتبر دبي وجهة جاذبة للأثرياء الذين فضّلوا بأغلبيّتهم الاستقرار في هذه الإمارة دون سو...

يقال "لا بد أن يكون لك منقار حاد لتشق طريقك إلى النجاح"...

تستلهم النساء عادة آخر صيحات الموضة والجمال من نجمات هوليوود، إلى درجة الهوس الذي يجع...

يظن بعض الجمهور أن طريق الشهرة والنجومية سهل، وأن من سلكوه فعلوا ذلك بسبب الحظ، خصوصا...

ربما يُشكل الحصول على جسد رشيق هوساً لدى المشاهير، خصوصاً السيدات منهم، إذا كانت أجسا...

لسنا ضد علاقات الحب التي تنشأ بين النجوم، لكن بعضها لا يصلح، إذ تخللها مشاكل أو عدم ا...

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