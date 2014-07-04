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سواريز في برشلونة خلال 48 ساعة؟

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سواريز في برشلونة خلال 48 ساعة؟ سواريز في برشلونة خلال 48 ساعة؟

أ ش أ - تشير التوقعات الى ان العملاق الاسبانى برشلونة سيتمكن من اتمام صفقة شراء النجم الأوروجوياني لويس سواريز لاعب ليفربول فى غضون الساعات الثمانى والاربعين المقبلة.

حيث افادت تقارير صحفية بريطانية بأن المفاوضات ماتزال مستمرة بين الجانبين حيث يأمل مسئولو البرسا فى ابرام الصفقة مقابل تقديم مبلغ مالى ضخم يصل الى 80 مليون جنيه استرلينى.

وقالت التقارير انه فى حالة التوصل الى اتفاق بين الناديين فإنه سوف يتم السماح بإجراء الفحوص الطبية اللازمة لسواريز، على الرغم من انه موقوف حاليا من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم لمدة اربعة اشهر بسبب قيامه بعض اللاعب الايطالى كيلينى فى المونديال .

وقال كلاوديو سالسر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا لا يحق لسواريز القيام بأى انشطة تتعلق بكرة القدم خلال فترة ايقافه غير ان هذا الامر لا ينطبق على اجراء الفحوص الطبية له تمهيدا للانتقال لناد اخر حيث ان العقوبة لا تشمل حقوق الانتقال ".

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