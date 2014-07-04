ريال مدريد يقترب من ضم فالكاو

أ ش أ - حقق نادى ريال مدريد تقدما كبيرا فى محادثاته بشأن ضم الكولومبى راداميل فالكاو نجم نادى موناكو الفرنسى.

وذكرت تقارير صحفية انه من المقرر ان يعود فالكاو الى اسبانيا بعد ان ابتعد عن صفوف ناديه الفرنسى لشهور بسبب الاصابة التى ابعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل.

النادي الملكي توصل الى اتفاق مع فالكاو الذى اعرب عن استعداده لخفض راتبه الحالى فى موناكوالذى يبلغ 12 مليون يورو سنويا من اجل اتمام الصفقة بنما تدور محادثات اخرى مع النادى بشان قيمة انتقال اللاعب.

يذكر ان كولومبيا تخوض اليوم مباراة دور الثمانية فى نهائيات كأس العالم امام البلد المستضيف البرازيل بعد ان نجحت فى شق طريقها فى البطولة على الرغم من غياب ابرز مهاجميها بسبب الاصابة.