أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ريال مدريد يقترب من ضم فالكاو

Google+ Print
ريال مدريد يقترب من ضم فالكاو ريال مدريد يقترب من ضم فالكاو

أ ش أ - حقق نادى ريال مدريد تقدما كبيرا فى محادثاته بشأن ضم الكولومبى راداميل فالكاو نجم نادى موناكو الفرنسى.

وذكرت تقارير صحفية انه من المقرر ان يعود فالكاو الى اسبانيا بعد ان ابتعد عن صفوف ناديه الفرنسى لشهور بسبب الاصابة التى ابعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم فى البرازيل.

النادي الملكي توصل الى اتفاق مع فالكاو الذى اعرب عن استعداده لخفض راتبه الحالى فى موناكوالذى يبلغ 12 مليون يورو سنويا من اجل اتمام الصفقة بنما تدور محادثات اخرى مع النادى بشان قيمة انتقال اللاعب.

يذكر ان كولومبيا تخوض اليوم مباراة دور الثمانية فى نهائيات كأس العالم امام البلد المستضيف البرازيل بعد ان نجحت فى شق طريقها فى البطولة على الرغم من غياب ابرز مهاجميها بسبب الاصابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع