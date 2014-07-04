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برافو يصل إلى برشلونة الأحد

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برافو يصل إلى برشلونة الأحد برافو يصل إلى برشلونة الأحد

إفي - أعلن نادي برشلونة لكرة القدم اليوم عن وصول حارس المرمى التشيلي كلاوديو برافو إلى المدينة يوم الأحد، على أن يتم تقديمه في اليوم التالي لوسائل الإعلام كلاعب جديد في صفوف الفريق الكتالوني الموسم المقبل.

وأوضح النادي الكتالوني أن الحارس التشيلي سيصل إلى مطار البرات ومنه إلى مكاتب البرسا لتوقيع التعاقد والتقاط بعض الصور أمام شعار النادي.

وبعدها سيتم تقديم برافو يوم الاثنين المقبل، على أن يخضع للفحوصات الطبية في المدينة الرياضية بالبرسا، ويحضر مؤتمرا صحفيا لتقديمه، ويبدأ بعدها جلسة تصوير داخل الكامب نو.

ويعتبر برافو هو ثالث صفقة لبرشلونة هذا الموسم بعد حارس المرمى الألماني أندري تير شتيجن والكرواتي إيفان راكيتيتش

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فيديو اليوم السابع