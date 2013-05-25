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معلمون يعلنون امتناعهم عن مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة الجناين بالسويس

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معلمون يعلنون امتناعهم عن مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة الجناين بالسويس معلمون يعلنون امتناعهم عن مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية بإدارة الجناين بالسويس

كتب : توفيق شعبان وأسماء زايد منذ 7 دقائق

أعلن عدد من المعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الدبلومات الفنية، بمدرسة كبريت التجارية الثانوية المشتركة بإدارة الجناين بالسويس، امتناعهم عن القيام بالمراقبة على الامتحانات، وذلك نظرا لانعدام التجهيزات المعدة لهؤلاء المراقبين، بالإضافة إلى أن الاستراحات المعدة لهم غير مجهزة.

وقال أشرف شنن مدرس بمدرسة ناهيا التجارية بنين، والمنتدب للمشاركة بأعمال الامتحانات بالسويس، إن التجهيزات والاستراحات المعدة للمعلمين معدمة، ودورات المياه غير صالحة نهائيا للاستعمال الآدمي، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء في جميع أدوار المدرسة ما عدا الدور الأول، الذي قرر معظم المعلمين النوم فيه، مع وجود حالة من الرهبة نظرا لوجود المدرسة في مواجهة المقابر، مشيرا إلى أنهم أبلغوا رئيس اللجنة بالامتناع عن المشاركة في الامتحانات لحين تجهيز استراحات آدمية في أقرب وقت ممكن.

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DMC

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