محافظ أسوان يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح 63.8%

اعتمد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية بتخصصاتها المختلفة الدور الأول بكافة مدارس المحافظة للعام الدراسي 2013/2014 والتي بلغت نسبة النجاح فيها 63.8 %.

وقد صرح محمد عبده الحواتى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأن محافظ أسوان عقب اعتماد النتيجة قدم التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، وطالبهم باستمرار التفوق مع المزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية المختلفة للإسهام فى تقدم مصر والوصول لغد أفضل، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح في المدارس الصناعية بلغت 65.51%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 6831 طالب وطالبة حضر منهم 6566 طالب وطالبة ونجح منهم 4475 طالب وطالبة.

وأضاف محمد الحواتى بأن نسبة النجاح في المدارس الزراعية بلغت 54.53% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 1885 طالب وطالبة ونجح منهم 1028 طالب وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح في المدارس التجارية 62.94%، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 3244 طالب وطالبة حضر منهم 3237 طالب وطالبة ونجح منهم 2042 طالب وطالبة، مؤكدًا علي أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في امتحانات الدبلومات الفنية بدءًا من تحرير استمارة الامتحان للطالب وحتى إعلان النتيجة.