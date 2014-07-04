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والي “القضارف” السودانية : استقرار الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع إثيوبيا

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والي “القضارف” السودانية : استقرار الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع إثيوبيا والي “القضارف” السودانية : استقرار الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع إثيوبيا

الضو الماحي

أكدت ولاية “القضارف” السودانية استقرار الأوضاع الأمنية على الشريط الحدودي مع دولة أثيوبيا ، وذلك عقب الزيارة التي قام بها والي “القضارف” برفقة أعضاء لجنة أمن الولاية إلى بعض المناطق الحدودية مع إثيوبيا .

وأوضح والي “القضارف” “الضو الماحي” ، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم “الجمعة” ، “أن إيقاف عمليات الانفلات الأمني في الحدود مع الجارة إثيوبيا يمكن حلها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين”، مؤكداً حرص حكومة الولاية على حماية المواطنين، إلى جانب تأمين الموسم الزراعي، وتوفير مدخلات الإنتاج للمزارعين مجاناً على الشريط الحدودي .
> وشدد على ضرورة تفعيل الأطواف التأمينية المشتركة بين البلدين لمحاصرة وضبط المجموعات المنفلتة والعمل على القضاء عليها نهائياً .

وقال “الماحي” إن الحدود الدولية بين السودان وإثيوبيا هي مسئولية مشتركة ، مبيناً أن حكومة الخرطوم بذلت جهوداً كبيرة فيما يختص بإعادة ترسيم الحدود، والتي تمتد على مساحة 265 كيلومتراً ، مشيراً إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي حول الحدود الدولية بين الدولتين .

أ ش أ

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