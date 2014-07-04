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شباب “الوفد” يوزعون 400 شنطة رمضان بجنوب سيناء

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شباب “الوفد” يوزعون 400 شنطة رمضان بجنوب سيناء شباب “الوفد” يوزعون 400 شنطة رمضان بجنوب سيناء

بدأت لجنة شباب الوفد بجنوب سيناء حملة ” وفد الخير” بتوزيع 400 شنطة رمضانيه تحتوى على ياميش رمضان ومواد غذائية وقاموا بتوزيعها بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الجبيل والمنطقة الصناعية ووادى الطور.

كما شارك شباب الوفد بفريق كرة قدم فى الدورة الرمضانيه المقامة بحى بدر بطور سيناء،وقامت لجنة المراة بالوفد بتوزيع شنط رمضان قبل بدء شهر رمضان.

وقال محمود السيد صالح أمين شباب الوفد إن :”لجنة شباب الوفد سوف توزع شنط رمضان فى كل مدن جنوب سيناء داخل الوديان البدوية” ،مشيراً إلى أن حملة وفد الخير مستمرة حتى أخر طوال شهر رمضان.

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