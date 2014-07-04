أمن الفيوم: استمرار تمشيط “المفرقعات” لمحيط انفجار اليوم

أصدرت مديرية أمن الفيوم الآن بيان حول الانفجار المروع الذي شهدته عزبة حزين التابعة لقرية أبو كساة بمركز ابشواي بالفيوم عقب ظهر اليوم والذي وقع بين الزراعات وأسفر عن مصرع 3 أشخاص .

وقال البيان الصادر عن مديرية الأمن، أنه تبلغ لمركز شرطة ابشواي من المدعو علي محمد مراد 35 سنة عامل ومقيم عزبة حزين بقرية أبو كساة بسماع صوت انفجار بالقرب ومن منزله وحال خروجه من المنزل شاهد احد المواطنين يقوم باستقلال سيارة ربع نقل بسرعة وفر هاربا

وانتقل فريق من خبراء المفرقعات وضباط الحماية المدنية وتبين من الفحص حدوث الانفجار داخل مزرعة دواجن مهجورة ملك أحمد عرفة عبد القادر 54 سنة موجه بالتربية والتعليم وأحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين والسابق ضبطه في القضية رقم 3033 لسنة 2014 اداري مركز شرطة ابشواي لمشاركته في مسيرة وتم بسه وأخلي سبيله عقب ذلك

وأشار البيان الي أنه نتج عن الانفجار انهيار المنزل بالكامل ووجود 3 جثث وانه جاري التعامل الآن بواسطة خبراء المفرقعات وتعقيم الموقع ورفع الانقاض بمعرفة الانقاذ البري .

وأشار بيان مديرية الأمن الي ان مالك المزرعة شقيق المدعو سيد عرفة عبد القادر 57 سنة الموجه بالتربية والتعليم وهو مسؤل جماعة الإخوان بمركز ابشواي والمشرف العام علي لجنة العمليات النوعية للجماعة والسابق ضبطه بتاريخ 7/4 /2014 في القضية رقم 650 لسنة 2014 ادري مركز شرطة ابشواي والمتهم فيها بالتعدي علي مساعد شرطة محمد عبد النبي محمود ومساعد شرطة محمود عبد السلام عوض من قوة اارة الأمن الوطني بالفيوم والقاء مياه نار علي وجههما ومازال محبوس حتي الآن.