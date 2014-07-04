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إبطال مفعول عبوتين ناسفتين خلف مسجد عبد الله وهبي بالفيوم

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إبطال مفعول عبوتين ناسفتين خلف مسجد عبد الله وهبي بالفيوم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين خلف مسجد عبد الله وهبي بالفيوم

صورة أرشيفية

تمكن خبراء المفرقعات بالفيوم من إبطال عبوتين ناسفتين عثر عليهما خلف مسجد عبد الله وهبي بمدينة الفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم تلقي إخطارا بالعثور علي جسمين غريبين يشتبه فيهما خلف مسجد عبد الله وهبي بمدينة الفيوم .
> إنتقل للمكان خبراء المفرقعات العقيد عبد الفتاح الشوربجي والنقباء عبد الرحمن محمد الفل وياسر جنينة حيث تم تأمين المكان والتعامل مع العبوتين الناسفتين وإبطال مفعولهما ، تبين أنهما عبارة عن ماسورتين الجهتين وكل منها مزودة بفتيل إشعال.

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