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نيجيريا تعترف بالتقصير في جهود إطلاق سراح الفتيات المختطفات

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نيجيريا تعترف بالتقصير في جهود إطلاق سراح الفتيات المختطفات نيجيريا تعترف بالتقصير في جهود إطلاق سراح الفتيات المختطفات

نجوزي اكونجو اويلا

اعترفت وزيرة المالية النيجيرية “نجوزي اكونجو اويلا”، بضعف الجهود الهادفة الي إنقاذ أكثر من 200 فتاة تم اختطافهن من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا منتصف أبريل الماضي.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات لمحطة “سي إن إن” الأمريكية ونشرتها وسائل إعلام نيجيرية الجمعة، أن قصرت أيضاً في الاتصال بالجماهير لتخبرها بحقيقة خطف الفتيات وعددهن، وخاصة أن الحكومة قالت إن عددهن كان قليلاً ولم تخبر الشعب أن العدد كان حوالي 300.

وأضافت الوزيرة النيجيرية أن بلادها علي اتصال دائم مع حكومات فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين ودول أخري للحصول علي معلومات استخباراتية حول أماكن تواجد الفتيات، مؤكدة انتشار نحو 20 ألف جندي في المناطق التي يتم البحث فيها عن الفتيات.

يشار الي أن مسلحين من جماعة “بوكو حرام” المتشددة اختطفوا نحو 300 فتاة من داخل المدرسة، وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار لكن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاة.

أ ش أ

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