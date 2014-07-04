رئيس الدوما الروسي: أوروبا فشلت في اجتياز امتحان الديمقراطية “الجدي” في أوكرانيا

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي “سيرجي ناريشكين” أن أوروبا فشلت في اجتياز امتحان الديمقراطية “الجدي” في أوكرانيا.

وقال “ناريشكين” ، في كلمة ختامية للدورة الربيعية لمجلس النواب الروسي اليوم الجمعة، إن الأزمة الداخلية في أوكرانيا، التي أثيرت بشكل مصطنع، أدى رد الفعل الغربي عليها إلى خلق بؤرة توتر جديدة في أوروبا، منتقداً الطريقة التي تصرف بها مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لا للذين قاما بتبرير الانقلاب المسلح على السلطة الذي وقع في أوكرانيا في فبراير الماضي، على حد قوله.

وأضاف “ناريشكين” أن نواب مجلس “الدوما” دعوا للحوار وحذروا من وقوع كارثة إنسانية في أوكرانيا، ونجحوا مؤخراً في الدعوة إلى تشكيل مجموعة اتصال حول أوكرانيا.

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