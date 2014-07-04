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“جبرائيل”: تقرير العفو الدولية يبتعد عن المصداقية والشفافية

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“جبرائيل”: تقرير العفو الدولية يبتعد عن المصداقية والشفافية “جبرائيل”: تقرير العفو الدولية يبتعد عن المصداقية والشفافية

قال نجيب جبرائيل،رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان،إن :”التقرير الذي صدر أمس عن منظمة العفو الدولية حول وجود معتقلين في السجون؛جاء بعيدًا عن المصداقية والشفافية، مؤكدًا أنه لا يوجد معتقل واحد في سجون ”.

وأضاف جبرائيل إن المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية،قد قاموا بزيارة العديد من السجون المصرية، وتأكد لها عدم وجود معتقل واحد في أي سجن من السجون،كما أن النائب العام كلف الأسبوع الماضي،أعضاء من النيابة العامة، بالقيام بزيارات مفاجئة لأكثر من سجن، وتأكدوا من خلوها من أي معتقل، وأن جميع المحتجزين أو المحبوسين بالسجون منظور أمرهم أمام المحاكم، وبقرارات من النيابة العامة، وأنه لا توجد حالة تعذيب واحدة داخل السجون، ولا توجد أيضا قضايا رأي أو قضايا سياسية”.

وطالب جبرائيل من رئاسة العفو الدولية إعفاء مديرة البرنامج الإفريقي للعفو الدولية، حسيبة صحراوي، عن منصبها،لقيامها باهانة سمعة مصر، مشيرًا إلى أن المنظمة ستعد تقريرًا مفصلًا ردًا على ما جاء بمزاعم تقرير منظمة العفو الدولية الأخير، سوف يترجمإلى اللغة الإنجليزية ويوزع على جميع أنحاء العالم.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد أصدرت تقريرًا الخميس، بشأن عن حالة حقوق الانسان في مصر، زاعمه بأن هناك آلاف المعتقلين داخل السجون المصرية والعشرات من حالات التعذيب.

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