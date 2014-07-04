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السعودية: استشهاد قائد دورية ومصرع ثلاثة من المعتدين

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السعودية: استشهاد قائد دورية ومصرع ثلاثة من المعتدين السعودية: استشهاد قائد دورية ومصرع ثلاثة من المعتدين

أرشيفية

لقى قائد دورية أمنية مصرعه إثر تعرض الدورية لإطلاق نار، وذلك بالقرب من منفذ الوديعة الحدودى بين واليمن، فيما قتل ثلاثة من المعتدين فى تبادل لإطلاق النار أثناء مطاردتهم من قبل قوات الأمن بعد مهاجمتهم الدورية وتم ضبط رابع بعد إصابته .

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، إن دورية أمنية بالقرب من منفذ الوديعة الحدودى تعرضت ظهر اليوم الجمعة لإطلاق نار استشهد على أثره قائدها وقد تولت قوات الأمن مطاردة المعتدين إلى محافظة “شرورة” وتم تبادل إطلاق النار معهم حيث قتل منهم ثلاثة وأصيب رابع وألقي القبض عليه.

وأضاف أن قوات الأمن توالى تفتيش بعض المباني التي ربما يكون لجأ إليها شخص أو اثنان من المعتدين، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.
> أ ش أ

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