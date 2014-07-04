أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

غداً.. الحكم على بديع وقيادات الإخوان في قضية “قطع طريق قليوب”

Google+ Print
غداً.. الحكم على بديع وقيادات الإخوان في قضية “قطع طريق قليوب” غداً.. الحكم على بديع وقيادات الإخوان في قضية “قطع طريق قليوب”

محمد بديع المرشد العام للإخوان

تصدر محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غداً السبت، حكمها في قضية محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و47 آخرين في قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.

وكانت المحكمة ،قد أصدرت بالجلسة الماضية قرارا بإحالة 10 متهمين غيابياً إلى المفتى وحددت جلسة غداً للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية ،قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ”التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا