غداً.. الحكم على بديع وقيادات الإخوان في قضية “قطع طريق قليوب”

تصدر محكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة غداً السبت، حكمها في قضية محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و47 آخرين في قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.

وكانت المحكمة ،قد أصدرت بالجلسة الماضية قرارا بإحالة 10 متهمين غيابياً إلى المفتى وحددت جلسة غداً للنطق بالحكم عليهم وعلى باقى المتهمين.

وكان المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية ،قد أحال المتهمين بديع و47 آخرين من جماعة الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ”التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعى السريع بقليوب.