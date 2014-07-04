أمن الفيوم : 3 قتلى وانهيار منزل بالكامل جراء انفجار اليوم

أصدرت مديرية أمن الفيوم الآن بيانها الأول حول الانفجار المروع الذي شهدته عزبة حزين التابعة لقرية أبو كساة بمركز ابشواي بالفيوم عقب ظهر اليوم والذي وقع بين الزراعات وأسفر عن مصرع 3 أشخاص.

قال البيان الصادر عن مديرية الأمن انه تبلغ لمركز شرطة ابشواي من المدعو علي محمد مراد 35 سنة عامل ومقيم عزبة حزين بقرية أبو كساة بسماع صوت انفجار بالقرب ومن منزله وحال خروجه من المنزل شاهد احد المواطنين يقوم بإستقلال سيارة ربع نقل بسرعة وفر هاربا.

وانتقل فريق من خبراء المفرقعات وضباط الحماية المدنية وتبين من الفحص حدوث الانفجار داخل مزرعة دواجن مهجورة ملك أحمد عرفة عبد القادر 54 سنة موجه بالتربية والتعليم وأحد قيادات جماعة الاخوان المسلمين والسابق ضبطه في القضية رقم 3033 لسنة 2014 إداري مركز شرطة ابشواي لمشاركته في مسيرة وتم حبسه وأخلي سبيله عقب ذلك.

وأشار البيان الي أنه نتج عن الانفجار إنهيار المنزل بالكامل ووجود 3 جثث وانه جاري التعامل الآن بواسطة خبراء المفرقعات وتعقيم الموقع ورفع الأنقاض بمعرفة الإنقاذ البري.

وأشار بيان مديرية الأمن إلي أن مالك المزرعة شقيق المدعو سيد عرفة عبد القادر 57 سنة الموجه بالتربية والتعليم وهو مسؤل جماعة الإخوان بمركز ابشواي والمشرف العام علي لجنة العمليات النوعية للجماعة والسابق ضبطه بتاريخ 7/4 /2014 في القضية رقم 650 لسنة 2014 ادري مركز شرطة ابشواي والمتهم فيها بالتعدي علي مساعد شرطة محمد عبد النبي محمود ومساعد شرطة محمود عبد السلام عوض من قوة إدارة الأمن الوطني بالفيوم وإلقاء مياه نار علي وجههما ومازال محبوس حتي الآن.