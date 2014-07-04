ضبط 85 مخالفة تمونيية خلال حملة على الأسواق والمخابز بجنوب سيناء

تمكنت حملة مشكلة من مديرية التموين والطب البيطرى بحنوب سيناء برئاسة عطية عبد العزيز، مدير التموين، والدسوقى حامد بكر، رئيس الرقابة، ومحمد ماهر، كبير الباحثين، وعبد العزيز الشاذلى، مدير مباحث التموين والدكتور رمضان السيد، مدير الطب البيطرى، حملة مكبرة على الاسواق والمخابز بمدن المحافظة اليوم الجمعة.

وقال عطية عبد العزيز، مدير التموين بالمحافظة، إن الحملة تأتى فى إطار خطة مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء لضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين خصوصاً فى شهر رمضان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 281 قاروصة سجائر محلية بدون فواتير والاتجار فيها و6 كرتونة سجائر منتهية الاصلاحية بمدنية نوبيع و2 مخالفة تهريب دقيق مسودعات والاتجار وبيع فى سوق السوادء وضبط 14 شيكارة دقيق، كما تم ضبط 2 مخالفة ذبح خارج السلخانة بقرية الوادى وضبط اثين محطة مياة بدون ترحيص بمدنية شرم الشيخ وضبط 50 قاروص سجائر مستوردة بدون فواتير.

تم تحرير عدة مخالفات للمخابز البلدية لعدد16 مخالفة منها (نقص وزن ،اتلاف ،تهريب ،وتصرف )، وتحرير 2 مخالفة مخابز خاصة تشغيل المخابز بدون ترخيص برأس سدر.