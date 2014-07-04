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ملكة بريطانيا تدشن رسمياً أكبر سفينة حربية في البحرية الملكية

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ملكة بريطانيا تدشن رسمياً أكبر سفينة حربية في البحرية الملكية ملكة بريطانيا تدشن رسمياً أكبر سفينة حربية في البحرية الملكية

أرشيفية

دشنت ملكة بريطانيا “إليزابيث الثانية” رسمياً اليوم الجمعة، أكبر سفينة حربية في البحرية الملكية والتي تحمل اسمها في حوض “روسيث” لبناء السفن في اسكتلندا.

وحضر مراسم تدشين حاملة الطائرات البريطانية، وهي الأكبر في تاريخ البحرية الملكية البريطانية، دوق أدنبره الأمير فيليب ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الدفاع فيليب هاموند بجانب كبار الشخصيات البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إن أربعة آلاف شخص في صناعة السفن الاسكتلندية ساعدوا في بناء حاملة الطائرات “كوين اليزابيث”، مشيراً إلى أنها أكبر سفينة بنيت للبحرية الملكية على الإطلاق، وتم تجميعها في اسكتلندا.

واصطف مئات العمال، الذين ساعدوا في بناء السفينة، بجانب حرس الشرف في محطة “روسيث” لبناء السفن لمشاهدة تدشين الملكة للسفينة.

أ ش أ

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