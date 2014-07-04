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الإسماعيلي يهدد بشكوى أنطوي للفيفا لو لم يعد من غانا

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الإسماعيلي يهدد بشكوى أنطوي للفيفا لو لم يعد من غانا الإسماعيلي يهدد بشكوى أنطوي للفيفا لو لم يعد من غانا

يستعد النادى الإسماعيلى لإرسال شكوى للإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا ضد جون انطوى لاعب الفريق وهدافه بعد أن تغيب فى بلده غانا ويرفض العوده حتى الآن.

وكان الإسماعيلى قد أنهى مستحقات نادى دريمز الغانى مقابل إنتقال جون أنطوى والبالغة 150 ألف دولار وبالتالى لم تعد هناك مشاكل عالقه مع اللاعب الذى سافر فى اجازه قصيره عدة أيام إلا إنه غاب عدة أسابيع.

وصرح محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى أن أنطوى طلب مبلغ 40 ألف دولار من مستحقاته حتى يعود وسوف نقوم بإرسالها له على الفور.

وقال ان اللاعب إذا لم يحضر ويستعد مع الفريق لخوض مواجهة وادى دجله فى مسابقة كاس مصر فسوف نقوم بتقديم شكوى ضده للفيفا للحفاظ على حقوقنا.

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