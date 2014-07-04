“فينميكانيكا” الإيطالية توقع عقدًا لتطوير مروحيات للبحرية البرازيلية

وقعت شركة “فينميكانيكا- أجوستا ويستلاند” عملاق الإنتاج الحربي الإيطالي، عقدًا لتحديث ثماني طائرات هليكوبتر من طراز “لينكس Mk21A”، مملوكة لسلاح الطيران البحري بالبرازيل، ويشمل العقد الذي تقدر قيمته بأكثر من 160 مليون دولار (117 مليون يورو)، محركات جديدة وتحديث إلكترونيات الطيران للملاحة ومهامها، فضلا عن مجموعة شاملة من الدعم والتدريب التي تضم أيضًا جهاز محاكاة الطيران.

وأعلنت الشركة الإيطالية، في بيان اليوم الجمعة، أن أنشطة تعديل المروحيات ستبدأ في منتصف عام 2015، في حين أن الدفعات الأولى ستجري في نهاية عام 2017 وسيتم الأنتهاء في بداية عام 2019، وسوف يسمح برنامج التحديث للطيران البحري البرازيلي بتحسين قدراته وفاعليته بشكل ملحوظ، من خلال النظم الجديدة وتحسين الأداء وزيادة نطاق التشغيل.

وأشارت الشركة إلى أن توقيع العقد يمثل شهادة أخرى على خبراتها وقدراتها في مجال المروحيات المستخدمة في البحرية بالإضافة لتدعيم الشراكة مع عميل رئيسي مثل القوات البحرية البرازيلية.