“المصرى لحقوق الإنسان” يطالب رئيس الجمهورية باستعادة الأمن

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان، عن خيبة أمله من تعامل وزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية، وعدم قدرتها على وقف نزيف دماء الشهداء مع غياب التدريب الكافي في التعامل مع تلك الجماعات، مناشداً رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ وعوده الرئاسية باستعادة الأمن والأمان، وملاحقة العناصر الاجرامية والخارجين عن القانون.

وأكد المركز فى بيان، اليوم الجمعة، أن قطاع الأمن الوقائي لم يقم بدوره في توقع هذه العمليات الإرهابية،مشدداً على أن المشكلة الأبرز ستظل في غياب الاستراتيجية الأمنية لمواجهة الإرهاب، وعدم وضوح الرؤية بشأن الخطة التي تتبعها الوزارة لملاحقة الإرهابيين والجهاديين.

وقال المركز، إن التفجيرات التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الأخيرة، تكشف عن تطور عمل العناصر المتطرفة والجهادية، واستغلال حالة التراخي التى تظهر من جانب الأجهزة الأمنية.