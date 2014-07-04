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بالصور .. شجرة مانجو تثمر ثمارا مكتوب عليها لفظ الجلالة بقنا

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ثمار شجرة المانجو

ثمار شجرة المانجو

رصدت منظمة «العدل والتنمية لحقوق الإنسان» بقنا شجرة مانجو يمتلكها المواطن عبدالصبور أحمد سعد، مزارع ، مقيم بنجع القرية بمركز نقادة، حيث فوجئ أثناء قيامه بجنى ثمار المانجو بشجرة تثمر لأول مرة منذ زراعتها بعدد كبير من ثمار هذه الشجرة يحمل لفظ الجلالة ” الله ” واسم النبى محمد صلى الله عليه وسلم باللون الأصفر بخط واضح ونقش الاسم على جانب الثمرة بشكل بارز ومن أصل القشرة .

وأشار مدير المنظمة بقنا إلى أن شجرة المانجو تحولت إلى قبلة ومزاراً للمواطنين الذين توافدوا لمشاهدتها وتصويرها وهم يرددون ” سبحان الله الخالق ” وسط ترحيب من صاحب الحديقة الذى يسمح للجميع بمشاهدة ثمار المانجو التى تدلل على عظم آيات الله سبحانه وتعالى.

وطالبت المنظمة كافة الجهات الدينية والأزهر ووزارة السياحة بإرسال القوافل السياحية إلى شجرة المانجو التى تحمل اسم لفظ الجلالة بمحافظة قنا.

ثمار شجرة المانجو

ثمار شجرة المانجو

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