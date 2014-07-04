حملة تموينية مكبرة وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر بأسيوط

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بأسيوط، بالاشتراك مع مفتشى تموين الإدارة ومديريتى الطب البيطرى والصحة بأسيوط من ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجزر و27 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة على محلات وأسواق المحافظة.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجزر و27 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة.

حيث تم ضبط شعبان . ع . ر . ح 43 سنة صاحب محل جزارة ومقيم صنبو ـ دائرة مركز ديروط.. لعرضه للبيع بالمحل عدد 27 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر … صالحة للاستخدام الآدمي وضبط عدد 6 كيلو كبده بلدي , عدد 7 كيلو لحمة رأس غير صالحه للاستهلاك الآدمى ،و أشرف . ع . ط 48 سنة صاحب محل جزارة ومقيم أمشول ـ دائرة مركز ديروط.. لعرضه للبيع بالمحل عدد 32 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي مجال المخابز تم ضبط 19 مخالفة إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و2 قضية التوقف عن العمل بالمخبز و2 مخالفة تصرف فى دقيق بلدي دون وجه حق وقضية عدم نظافة أدوات الخبز والعجن و9 مخالفة إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات .

وفي مجال المحال التجارية تم ضبط عدد 10 قضية عدم حمل شهادة صحية وعدد 8 قضية عدم الإعلان عن الأسعار.