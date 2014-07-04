ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادى.

> تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادى بضبط أحد المتهمين بخطف تاجر بنجع حمادى

> كشفت التحريات قيام قوة أمنية بضبط المدعو “محمد .ر” 30 سنة عاطل لإتهامة بالأشتراك مع أخرين بخطف المدعو ” ملاك .ز ” تاجر أدوات صحية وبويات الأثنين الماضي من داخل متجره بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادى، لمطالبة أسرتة بدفع فدية مالية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه ، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لتحريرالمخطوف بعد تحديد هوية الخاطفين ومحاصرة أماكنهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.