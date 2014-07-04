أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادي

Google+ Print
ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادي ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادى.
> تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادى بضبط أحد المتهمين بخطف تاجر بنجع حمادى
> كشفت التحريات قيام قوة أمنية بضبط المدعو “محمد .ر” 30 سنة عاطل لإتهامة بالأشتراك مع أخرين بخطف المدعو ” ملاك .ز ” تاجر أدوات صحية وبويات الأثنين الماضي من داخل متجره بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادى، لمطالبة أسرتة بدفع فدية مالية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه ، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لتحريرالمخطوف بعد تحديد هوية الخاطفين ومحاصرة أماكنهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا