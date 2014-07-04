تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادى.
> تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادى بضبط أحد المتهمين بخطف تاجر بنجع حمادى
> كشفت التحريات قيام قوة أمنية بضبط المدعو “محمد .ر” 30 سنة عاطل لإتهامة بالأشتراك مع أخرين بخطف المدعو ” ملاك .ز ” تاجر أدوات صحية وبويات الأثنين الماضي من داخل متجره بشارع 30 مارس بمدينة نجع حمادى، لمطالبة أسرتة بدفع فدية مالية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه ، وتكثف الأجهزة الأمنية بقنا من جهودها لتحريرالمخطوف بعد تحديد هوية الخاطفين ومحاصرة أماكنهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط أحد المتهمين بخطف تاجر قبطى بنجع حمادى.