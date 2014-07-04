واشنطن تايمز: أمريكا ستتدخل عسكريًا في العراق إذا أصبحت داعش خطرا عليها

ذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، وضعت خطًا أحمر يجب أن تتخطاه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في تبريرها أي هجوم عسكري على جماعة الدولة الاسلامية في الشام والعراق المعروفة بـ”داعش”، التي أعلنت مؤخرًا عن قيام “دولة اسلامية” عبر الحدود بين سوريا والعراق، مشيرة إلى أن هذا الخط هو الأمن القومي الأمريكي.

وقال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجيش الأمريكي، إن الحالة الوحيدة التي ستغير فيها الإدراة الأمريكية من استراتيجيتها الحالية في العراق، والتي تتمثل في جمع المعلومات الاستخباراتية وتقديم المشورة للجيش العراقي، هو أن تصبح الدولة الاسلامية في الشام والعراق والتي سيطرت على مساحة شاسعة من الأرض خلال الشهر الماضي، مصدر تهديد خطير للولايات المتحدة نفسها.

وقال ديمبسي، وفق ما نقلته الصحيفة الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، إن “تقييم وتقديم المشورة والتمكين هي كلمات لدور مختلف تمامًا عن القيام بهجوم وإلحاق الهزيمة والوقف”.

وأضاف الجنرال ديمبسي، “قد نصل إلى تلك المرحلة إذا دفعتنا مصالحنا الوطنية إلى ذلك الاتجاه وإذا مثلت داعش تهديدا للوطن والذي بمقتضاه سيقرر رئيس الولايات المتحدة مع الأخذ بمشورتنا بإتخاذ الإجراءات المباشرة، ولكننا لم نصل إلى تلك المرحلة حتى الآن”.

وقال عدد من المنتقدين، إن البنتاجون يفتقر إلى استراتيجية واضحة خاصة مع التباطؤ، خلال الأسابيع الأخيرة، في نشر القدرات العسكرية الامريكية إلى العراق بعد أكثر من عامين على إنسحاب القوات الأمريكية عقب احتلال دام ثمانية أعوام.

وبدأ الجنرال ديمبسي حريصا، أثناء تواجده في وزارة الدفاع مع وزير الدفاع تشاك هاجل، على مواجهة هذه الانتقادات، مقدما عوضًا عن ذلك ملاحظاته الأكثر شمولًا عن ملامح الدور الجديد للجيش الامريكي في الأزمة الأمنية التي تجتاح العراق حيث قال هذا ليس عام 2003 ولا عام 2006 كي نستخدم نفس النهج الذي اتخذناه في الماضي”.

وصرح وزير الدفاع، بأنه بالإضافة إلى وجود ما يقرب من 750 جنديا يوفرون الأمن في السفارة الامريكية والمطار في بغداد، يوجد نحو 200 من “المستشارين” العسكريين أيضا داخل الأرضي العراقية، وتم إنشاء اثنين من مراكز “العمليات المشتركة” مع القوات العراقية.

وأكد هاجل والجنرال ديمبسي، على أن القوات الامريكية ليس لديها أي خطط للانخراط مباشرة في القتال ضد داعش، وجاءت تعليقاتهما عن إمكانية التدخل العسكري الأمريكي، إذا أصبحت داعش تهديدا كبيرا للولايات المتحدة بعد أن قال العديد من خبراء مكافحة الإرهاب وبعض المشرعين الامريكيين أن هناك أدلة كثيرة على وجود هذه المؤامرات.

وقال مايك روجرز، الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس)، إنه تم إطلاع المشرعين الاسبوع الماضي وإحاطاتهم بمعلومات استخبارتية ترجع تاريخها إلى عام مضى عن كيفية حصول داعش على عدد كبير من جوازات سفر غربية، وسعيها لتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا.

وانتقد النائب الجمهوري عن ولاية ميشيجان، إدارة أوباما لتجاهلها تقييم أجهزة الاستخبارات، مضيفا أن تناقض الرئيس إزاء التقييمات أسفر عن “فشل سياسي”.

لكن المسئولين في البنتاجون وداخل أجهزة الاستخبارات الأميركية، كانوا أقل حرصا على التحقق من ادعاءات روجرز حيث قال مسئول كبير في الاستخبارات، إن التحذيرات الاستراتيجية حول القوة المتنامية في العراق “لداعش” خلال العام الماضي قد ركزت على التهديدات المحلية التي تشكلها الجماعة بما فيها استهداف بغداد”.

ومن جانب أخر، اختلف العديد من المشرعين في الكونجرس حول إشارات إدارة أوباما إلى أنه قد يكون على استعداد للتعاون مع إيران، على الرغم من أن وزارة الخارجية الأمريكية صنفتها كأكثر الدول الراعية للإرهاب في العالم.

أ ش أ