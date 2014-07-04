تونس تجلي بعثتها الدبلوماسية من العراق

أجلت تونس بعثتها الدبلوماسية من العاصمة العراقية، بغداد، الجمعة، بحسب ما صرح به مسؤول بوزارة الخارجية.

وقال كاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية «فيصل قويعة» في تصريحات للصحفيين: «إن تونس أجلت جميع أفراد بعثتها الدبلوماسية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق، مع تصاعد المعارك التي باتت على مشارف العاصمة بغداد».

وقال «قويعة» إنه تم اتخاذ القرار بسبب «المخاطر التي أصبحت تهدد كل الأشخاص في العراق وخاصة أفراد البعثات الدبلوماسية»، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء فقط على مسؤول واحد لرعاية مصالح التونسيين لحين عودة الاستقرار في العراق.

وتخوض القوات العراقية قتالا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي بسط مطلع الشهرالماضي سيطرته على الموصل ثاني أكبر المدن العراقية والتي تبعد عن بغداد 402 كيلومتر ،ومدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين التي تقع على مسافة 160 كم شمال غرب بغداد، وعلى العديد من المعابر الحدودية بين العراق وكل من سورية والأردن، ودعا عناصره إلى الزحف إلى بغداد.