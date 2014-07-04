انتقاد رئيس الوزراء لوصفه استراليا بـ«غيرالمأهولة» قبل مجئ المستعمرين

تعرض رئيس الوزراء الاسترالي، توني أبوت، لانتقادات، الجمعة، من قادة السكان الأصليين لقوله إن البلاد كانت «غير مأهولة» قبل قدوم المستعمر البريطاني.

>وقال «أبوت» لمجموعة من رجال الأعمال إنه يرحب بالاستثمار الأجنبي في استراليا.

وأضاف، في وقت متأخر من الخميس، في ملبورن :«أعتقد أن بلادنا تدين بوجودها لشكل من الاستثمار الأجنبي من الحكومة البريطانية في القارة الاسترالية التي كانت وقتها غير مأهولة أو دعوني أقول بالكاد مأهولة».

>وقالت السيناتور نوفا بيريس، وهي من السكان الأصليين، إن التصريحات جارحة وتسيء للاستراليين الأصليين الذين كانوا موجودين في استراليا قبل مئات

>الآلاف من السنين من قدوم أول أسطول للمجرمين البريطانيين في 1788.

>وقالت لهيئة الاذاعة والتلفزيون الاسترالية «أيه.بي.سي»:«المستعمرة البريطانية لم تكن استثماراً أجنبياً، لقد كانت استعماراً». وقال مستشار «أبوت» بشأن شؤون السكان الأصليين، وارن موندين، إن التصريحات سخيفة وغريبة. ولطالما شدد «أبوت» على تفهمه لشؤون السكان الأصليين ويقضي سنوياً أسبوعاً على الأقل في مجتمع نائي للسكان الأصليين.