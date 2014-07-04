«كاميرون» معلقًا على حُكم سجن مستشاره السابق: «لا أحد فوق القانون»

علق رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، على حكم السجن الصادر، الجمعة، ضد مستشاره الإعلامي السابق، آندي كولسون، بقوله «أن لا أحد فوق القانون».

وقال «كاميرون»، أثناء وجوده في الاحتفالية الخاصة بمراسم تسمية أكبر سفينة بنيت للبحرية الملكية البريطانية، بحضور الملكة إليزابيث «ما نقوله إنه من الصائب أن تأخذ العدالة مجراها وأن لا أحد فوق القانون وهذا ما نقوله دائما».

كانت محكمة بريطانية قد قضت، الجمعة، بسجن المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الإعلام آندي كولسون 18 شهرا، بعد إدانته في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية أثناء عمله كرئيس تحرير لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد».

وفي حكمه ، قال القاضي «سوندرز»، إن جاندي كولسون اعتقد أنه من الضروري استخدام التنصت على الهواتف للحفاظ على تنافسية صحيفته بين وسائل الإعلام».

وأضاف أن «السيد كولسون يتحمل اللوم والعار الأكبر في التنصت على الهواتف في صحيفة (نيوز أو ذي وورلد)، لقد علم بذلك وشجعه عندما كان يتعين عليه إيقافه».

وأدين «كولسون»، 46 عاما، الأسبوع الماضي بالتآمر لاعتراض رسائل البريد الصوتي خلال رئاسته لتحرير الصحيفة خلال الفترة، من 2003 إلى 2007، بعد محاكمة استمرت 18 شهرا.

كان «كاميرون» اعتذر علنيا للشعب البريطاني على الاستعانة به، وقال إن «قرار توظيفه كان خاطئا».