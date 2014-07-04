بالصور- أمن الإسكندرية يفرق مسيرات الإخوان والقبض على 4 من مثيرى الشغب

قامت قوات الأمن بتفريق عدد من مسيرات أنصار الإخوان بشرق وغرب الإسكندرية عقب صلاة الجمعة وألقى القبض على 4 من مثيرى الشغب جارى عرضهم على النيابة العامة .

> وقال بيان صادر عن مديرية الأمن أن المتابعة الأمنية رصدت قيام بعض ‏أنصار تنظيم الإخوان الإرهابى بتنظيم مسيرة محدوده فى منطقه غرب المدينة‏ وذلك عقب صلاة الجمعة مرددين هتافات معادية للقوات المسلحة و ‏الشرطة و معطليين للحركة المرورية و ‏المواصلات العامة و الخاصة ،، على الفور تدخلت القوات الأمنيه المشتركة من الأقوال ‏الأمنية وتمكنت من تفريقهم و ضبط عدد (4) من المنتمين لجماعه الإخوان الإرهابيه وبحوزتهم منشورات و بوسترات تدعو إلى العنف ضد أجهزة الدولة وبعض الشماريخ والألعاب النارية.

> كما نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، ، 3 مسيرات شرق الإسكندرية، عقب صلاة الجمعة فى إطار فاعلياتهم الإحتجاجية لإحياء الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسى.

> وطاف أنصار الإخوان شوارع سيدى بشر وعزبة محسن بمنطقة الرمل، ، والحضرة، مرددين هتافات تأييد للرئيس السابق محمد مرسى منها “مرسى هو رئيسى”، فضلا عن قيامهم برفع شارة رابعة.

يشار إلى أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية، دعا أنصاره للخروج فى مسيرات، اليوم، تحت شعار “جمعة الغضب”، للمطالبة بعودة ما وصفه بالشرعية.