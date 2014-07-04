أخبار عاجلة

تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
بالصور- رئيس مجلس النواب يلتقي عدد من رؤساء البرلمانات ببنجلاديش -
وفد برلماني من 15 نائبًا يتوجه إلى روسيا في زيارة تستغرق عدة أيام -
لجنة الصناعة بـ"النواب" تقدم مقترحات تعديل قانون الاستثمار غدًا -
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فوز مصر بالمركز الخامس في كأس العالم للغواصات الآلية بأمريكا

Google+ Print
فوز مصر بالمركز الخامس في كأس العالم للغواصات الآلية بأمريكا فوز مصر بالمركز الخامس في كأس العالم للغواصات الآلية بأمريكا

ارشيفية

حقق فريق «أكوا فوتون» ممثل في المسابقة الدولية العالمية للغواصات الآلية، والتي عقدت خلال الفترة من 25 إلى 29 يونيو 2014 بولاية متشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية، إنجازًا دوليًا كبيرًا بفوزه بالمركز الخامس، حيث كانت المنافسة على أشدها مع 30 فريقا دوليا وصلوا للنهائيات الدولية بعد منافسات محلية لأكثر من 600 فريق من 14 دولة مختلفة.

وحقق فريق جامعة الأسكندرية هذا المركز متقدمًا على فرق كثيرة من أمريكا ورسيا و الصين والهند وكندا وهونج كونج وفليندا وإنجلترا، حيث أبدت لجنة التحكيم، التي ضمت في عضويتها أعضاء من أقسام البحث والتطوير بشركة «بوينج»، وشركة «ربريتش بتروليم»، وإحدى كبرى شركات البرمجيات في ولاية متشيجان، إعجابها الشديد ببراعة التصميم و كفاءة الأداء
> وأشار المهندس محمد عبود المشرف العام على المسابقة ورئيس مؤسسة حدث، الممثل الإقليمي للمسابقة، والتي تنظمها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن هذه المسابقة واحدة من أهم المسابقات العلمية التي تنظم في مصر حيث أن لها ارتباط مباشر بالعديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة البترول والغاز والخدمات البحرية ،مشيرًا أنها ستساهم بشكل كبير في فتح أسواق عمل جديدة للشباب المصري وفي نقل خبرات تكنولوجية حديثة ومتطورة مما يسهم بشكل كبير في تطوير الصناعة المحلية والبحث العلمي في هذه المجالات الحديثة.

وشارك في النهائيات الدولية 4 فرق من مصر، “أكوا فوتون” من جامعة الأسكندرية، وفريق “MIA” أيضًا من جامعة الأسكندرية، وفريق “التوربيني” من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وفي المستوى الخاص بطلاب المدارس فريق “لؤلوة البحر”.

وتعد مسابقة الغواصات الآلية واحدة من أهم المسابقات العالمية التي تهتم بتطوير تكنولوجيات البحار وتقام منذ أكثر من 13 سنة وينظمها مركز علوم وتكنولوجيات البحار كل عام في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مؤسسة دعم العلوم الأمريكية “NSF” ووكالة ناسا “NASA” لعلوم الفضاء وكبرى الجامعات والمؤسسات البحثية الأمريكية، وبدعم من العديد من الشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات البحرية وخدمات البترول والنقل البحري ، وتهدف هذه المسابقة لإكساب المتسابقين والمشاركين في المسابقة العديد من المهارات والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتصنيع وتصميم وتطوير الغواصات الآلية كما تهدف لإعدادهم وإكسابهم الخبرات العلمية والتقنية اللازمة لسوق العمل المرتبط بهذه التكنولوجيات الحديثة والأخذ في الانتشار والتوسع على مستوى العالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض