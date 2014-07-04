جزار يعتدى على مدير مجزر بالمنوفية لرفضه ذبح ماشية ” أنثى”

نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة داخل مجزر بمركز الشهداء محافظة المنوفية بسبب رفض مدير المجزر ذبح ماشية “أثنى” وإصرار الجزار على ذبحها مما أدى لإصابة مدير المجزر بكدمات وتحرير محضر بالواقعة .

> تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من رئيس مباحث الشهداء بتلقيه بلاغا من رجائى السيد محمد 50 سنة مدير مجزر مدينة الشهداء بتضرره من شريف سليمان زيدان والمقيم قرية سلامون قبلى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابات به ” كدمات بالوجه ” لمشادة كلامية بينهم تحولت إلى مشاجرة لرفضه تمكينه من ذبح راس ماشية بالمجزر لكونها ” انثى ” بالمخالفة للتعليمات .

> وفى وقت لاحق حضرت زوجة المشكو فى حقه واتهمت الشاكى بالتعدى عليها بالضرب وإصابتها بكدمات بالوجه والرقبه تم تحرير محضر رقم 9091 جنح الشهداء وباشرت النيابة التحقيق.