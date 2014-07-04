القبض على 7 من الإخوان أثناء مسيرتين بكفر الدوار و المحمودية بالبحيرة

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة ، من إلقاء القبض على 7 من أعضاء جماعة الإخوان، بعد فض مسيرتين للجماعة بمدينتى كفر الدوار و المحمودية عقب صلاة الجمعة.

كان أعضاء جماعة الإخوان بكفر الدوار،قد نظموا مسيرة عقب صلاة الجمعة،حملوا خلالها صور الرئيس المعزول و رفعوا شعار رابعة و رددوا هتافات ضد الجيش و الشرطة،و قامت قوات الامن بمطاردة المشاركين فى المسيرة و تم إلقاء القبض على 4 من المشاركين فيها.

و فى مدينة المحمودية، قام أعضاء الجماعة بتنظيم مسيرة، رددوا خلالها هتافات بسقوط الرئيس السيسى و طالبوا بعودة الرئيس المعزول، ورفعوا شعار رابعة، وقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة، وإلقاء القبض على 3 من المشاركين فيها، وتم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.