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القبض على 7 من الإخوان أثناء مسيرتين بكفر الدوار و المحمودية بالبحيرة

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القبض على 7 من الإخوان أثناء مسيرتين بكفر الدوار و المحمودية بالبحيرة القبض على 7 من الإخوان أثناء مسيرتين بكفر الدوار و المحمودية بالبحيرة

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بالبحيرة ، من إلقاء القبض على 7 من أعضاء جماعة الإخوان، بعد فض مسيرتين للجماعة بمدينتى كفر الدوار و المحمودية عقب صلاة الجمعة.

كان أعضاء جماعة الإخوان بكفر الدوار،قد نظموا مسيرة عقب صلاة الجمعة،حملوا خلالها صور الرئيس المعزول و رفعوا شعار رابعة و رددوا هتافات ضد الجيش و الشرطة،و قامت قوات الامن بمطاردة المشاركين فى المسيرة و تم إلقاء القبض على 4 من المشاركين فيها.

و فى مدينة المحمودية، قام أعضاء الجماعة بتنظيم مسيرة، رددوا خلالها هتافات بسقوط الرئيس السيسى و طالبوا بعودة الرئيس المعزول، ورفعوا شعار رابعة، وقامت قوات الأمن بتفريق المسيرة، وإلقاء القبض على 3 من المشاركين فيها، وتم التحفظ على المتهمين و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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