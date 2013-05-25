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مليون سائح زاروا تركيا فى أبريل

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مليون سائح زاروا تركيا فى أبريل مليون سائح زاروا تركيا فى أبريل

بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا تركيا فى شهر أبريل 2.451 مليون سائح، بزيادة قدرها 13.2%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.

فى حين بلغ عدد الأجانب الذين وصلوا تركيا فى الربع الأول من العام الجارى إلى 6.665 مليون، بزيادة قدرها 18.85%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2012.

ونقلت صحيفة ميلليت عن بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية أن معظم الزوار الأجانب دخلوا تركيا من البوابات الحدودية اسطنبول وأنطاليا وازمير وموجلا، وتوقعت وزارة الثقافة والسياحة زيادة أعداد الزوار الأجانب اعتبارا من الشهر القادم حتى شهر أكتوبر من العام الجارى.

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مصر 365