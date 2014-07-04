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شركة سعودية تنتج ملابس الأهلي.. وإعادة تشغيل محلات النادي

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شركة سعودية تنتج ملابس الأهلي.. وإعادة تشغيل محلات النادي شركة سعودية تنتج ملابس الأهلي.. وإعادة تشغيل محلات النادي

رست المزايدة الخاصة بملابس الأهلي الرياضية على شركة سبورتا السعودية بعد أن رأى مجلس إدارة النادي أنها كانت صاحبة العرض الأفضل على الصعيدين الفني والمادي.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي في النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد بحضور رئيس شركة سبورتا.

وستقوم شركة سبورتا بإنتاج ماركة خاصة بالأهليAFCمما يجعله أول ناد في الشرق الأوسط يرتدى ماركة ملابس بإسمه، كما ستعيد فتح محلات "الأهلي ستور" والتي أغلقت أبوابها خلال العام الماضي بسبب خلافات تعاقدية مع الشركة القائمة عليها.

ويحصل الأهلي على 350 ألف دولار مقدم للتعاقد عند توقيع العقد كما تدفع الشركة 10% أخرى، وتلتزم بمنح الأهلي ملابس رياضية كل عام بقيمة 550 ألف دولار تزيد بقيمة 10% سنويا.

وتمنح الشركة الأهلي 10% من عائد المبيعات السنوي أو 70 ألف دولار أيهما أكثر بالإضافة لخصم 35% عند حاجته لملابس رياضية إضافية عن القيمة المتفق عليها في العقد.

يذكر أن الأهلي قد انتهى تعاقده مع أديداس والتي تنتج الملابس الرياضية للنادي منذ 2009.

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فيديو اليوم السابع

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