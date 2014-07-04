' لوكا ' مدافع الأهلي - طفل بـ8 آلاف جنيه .. دور غالي .. وخليفة جمعة

على شواطئ الإسكندرية عام 1999 تلقى لؤي وائل خبرا سعيدا غير مجرى حياته إلى الأبد ومشواره مع كرة القدم.
فالطفل الذي لم يتجاوز الثامنة من عمره ويلعب في مدرسة الكرة في نادي سبورتنج السكندري تلقى عرضا للانتقال إلى العيش في القاهرة واللعب للأهلي في صفقة تكلفت ما يقرب من 8 آلاف جنيه.
منذ ذلك الحين وعرف لؤي معنى الغربة والسفر والبعد عن بلاده لإثبات الذات، وبعد 14 عاما اضطر للسفر مرة أخرى إلى بلجيكا لمواصلة رحلته.
ولكن القدر أعاده مرة أخرى للأهلي بعد موسم واحد قضاه في ليرس البلجيكي، لينضم إلى "حلم عمره" الفريق الأول للنادي الأحمر.
الطفل الموهوب
ويقول وائل "كنت في الثامنة من عمري عندما شاهدني مدربي الأهلي وأنا ألعب مع سبورتنج وأرادوا انتقالي للفريق الأحمر".
وتابع "لم أصدق الأمر حينها فطالما حلمت بارتداء القميص الأحمر، وسعادتي كانت غامرة بعدما تم انتقالي بالفعل وبمبلغ ضخم هو 8 آلاف جنيه".
انتقل وائل للعب في ناشئين الأهلي وتدرج بين الفرق ومع العديد من المدربين لما يقرب من 14 عاما حتى وصل لفريق 21 عاما.
ويحكي وائل "كنت أقدم أداءا جيدا وكل مدربي الناشئين في الأهلي يشيدون بي، ولكن الظروف جاءت على عكس تطلعاتي".
دور غالي
وأضاف وائل "في 2013 لغى اتحاد الكرة قيد اللاعبين في فريق 21 عاما، وحينها كان لابد من قيدي كلاعب في القائمة الرئيسية للأهلي أو الرحيل".
وتابع "جلست من الكابتن محمد يوسف الذي كان يعرفني جيدا، وأخبرني أنه لولا