بى بى سى: تجميد خطة بريطانية لتدريب 100 ألف مقاتل للإطاحة بالأسد

أفاد تقرير صدر مساء أمس الخميس عن خطة سرية وضعها جنرال بريطاني لتدريب جيش من المتمردين قوامه 100 ألف مقاتل لشن الحرب على الرئيس السوري بشار الأسد.

وكشف برنامج “نيوز نايت” على شبكة BBC الإخبارية عن أن الفكرة، التي قدمها اللورد ريتشاردز منذ عامين عندما كان رئيسًا لأركان حرب الجيش البريطاني، خضعت للدراسة من قبل رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومجلس الأمن القومي إلا أنهم قرروا في النهاية عدم تنفيذها.

وتنص الخطة على انتقاء وتدريب مقاتلي المعارضة المعتدلين من سوريا في قواعد عسكرية في تركيا والأردن، ومنحهم الأسلحة والمعدات الضرورية للإطاحة بالأسد،ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على تقرير برنامج “نيوز نايت” عندما طلب منها ذلك.

أ ش أ