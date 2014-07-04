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محافظ السويس: عودة حركة القطارات بخط الإسماعيلية غدا بعد توقف 300 يوم

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محافظ السويس: عودة حركة القطارات بخط الإسماعيلية غدا بعد توقف 300 يوم محافظ السويس: عودة حركة القطارات بخط الإسماعيلية غدا بعد توقف 300 يوم

– محافظ السويس اللواء العربي السروى -

أعلن محافظ السويس اللواء العربي السروي، أن حركة الركاب قطار السويس سوف تعود غدًا رسميًا لخط السويس الإسماعيلية بعد توقف استمر 300 يوم، بعد العثور على دانات معدة على الخط فى سبتمبر الماضي من قبل الجماعات الإرهابية.

أضاف محافظ السويس، أنهم يطمئنون جميع المواطنين بعودة حركة القطار، وتقديم خدمة جيدة لهم ومؤمنة ويطالبون الجديد باستخدام حركة القطار بشكل طبيعي.

كان صرح المهندس هاني ضاحي وزير النقل، أثناء زيارته للسويس الاربعاء الماضي، وافتتاح ميناء بورتوفيق، أنه أمر بعودة حركة الركاب لقطار السويس يوم السبت القادم خط الإسماعيلية، وقال الوزير على هامش افتتاح ميناء بور توفيق أن عودة حركة القاهرة على خط القاهرة مازال تحت الدراسة .

كان محافظ السويس والقوي السياسية ومسئولو حزب الوفد والتجمع، طالبو من الوزير عودة حركة الركاب بعد توقف استمر 300 يوم لدواعي أمنية .

يذكر أن الحركة توقفة بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر 2013 مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير.

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