ماء الورد ينعش بشرتك هذا الشهر ودائماً

دائماً ما تنشر المقالات التي تتحدث عن فوائد ماء الورد لجمال وتدليل البشرة، ولكن ماذا عن طريقة الاستخدام؟

يعتبر ماء الورد من مرطبات البشرة، ويمكنك استخدامه بواسطة قطنة مبللة به وتمريرها على وجهك، وهذا هو ماء الورد في أبسط طريقة له، ولكنه يعتبر من المعطرات الطبيعية ذات الرائحة الزكية أيضاً، مما جعل له المزيد من الاستخدامات الأخرى.

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وللتعرف على ماء الورد عن قرب إليك بعض استخداماته في ما يلي:

1.ماء الورد لمنطقة حول العينين

تحتاج المنطقة المحيطة بالعينين إلى عناية خاصة، وقد يساعدك ماء الورد في هذا الأمر بطريقتين، وهما: مزج ملعقة من ماء الورد في كوب من الماء البارد واستخدامه كغسول لمنطقة العينين بشكل يومي، أو غمس قطعتين من القطن في ماء الورد ووضعهما كمادات لمنطقة العينين لمدة ربع ساعة.

2.ماء الورد لتفتيح البشرة

يمكنك استخدام ماء الورد في قناع لتفتيح بشرتك عن طريق خلط ملعقتين من ماء الورد مع ملعقتين من النشا، وضعي الخليط على وجهك ورقبتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك جيداً بالماء الفاتر.

أعيدي استخدام هذا القناع ثلاث مرات أسبوعياً حتى تحصلي على بشرة فاتحة وناعمة.

3.ماء الورد لنضارة البشرة

لنضارة بشرتك بمساعدة ماء الورد قومي بصنع القناع الذي يتكون من العناصر التالية:

•ملعقة من الحناء مطحونة.

•ملعقة من الكركم.

•ملعقتان من ماء الورد.

أما عن الطريقة فتتمثل في مزج المكونات حتى تصبح كالعجينة اللينة وفردها على البشرة لمدة 5 دقائق، وبعد الانتهاء اغسلي وجهك بالماء الفاتر، ثم بقطنة مبللة بماء الورد.

4.ماء الورد كمعطر طبيعي

يمكنك استخدام ماء الورد كمعطر طبيعي على كامل جسمك بعد الاستحمام، فماء الورد يمكنه أن يكون بمثابة مرطب للجسم ومعطر ومطهر في آن واحد، تدللي برش جسمك بماء الورد بعد كل استحمام.

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