مسؤول عراقي: عودة 70 % من النازحين المسيحيون لديارهم في الموصل

أعلن مسؤول عراقي محلي، الجمعة، أن نحو 70 % من المسيحيين الذين نزحوا الأسبوع الماضي، من بلدة «قرة قوش» في مدينة الموصل، على خلفية تردي الأوضاع الأمنية، عادوا إلى منازلهم في قضاء الحمدانية التابع لمحافظة الموصل،400كيلومتر شمال بغداد.

وقال «قائممقام» قضاء الحمدانية، نيسان كرومي، في تصريح صحفي «إن نحو70 % من النازحين المسيحيين عادوا إلى قضاء الحمدانية، بعد هدوءالأوضاع فيها وان القضاء يشهد هدوءا أمنيا بعد استقرار الأمن فيه، وسيطرة عناصر (البشمرجة) الكردية داخله، لكنه يشهد بالوقت نفسه أوضاعا معيشية صعبة، بالإضافة إلى تلكؤ الخدمات في القضاء مع غياب العاملين في الدوائر الخدمية الذينزحوا إلى إقليم كردستان ضمن موجة النزوح التي شهدها القضاء مثل انقطاع شبه تام للكهرباء والماء ما جعل الحركة في القضاء شبه مشلولة».

وأضاف "«تعرضت بلدة (قرقوش) في الأسبوع الماضي إلى موجة نزوح لم تشهدهامن قبلن بعد لجوء أكثر من 400 عائلة إلى إقليم كردستان على خلفية تعرضالبلدة لقصف بقذائف الهاون واشتباكات عنيفة بين مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، وقواتالبشمرجة، التي تمكنت من إعادة السيطرة على المنطقة».