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وزيرة خارجية إيطاليا: لا نستهين بتهديد «داعش» عن «فتح روما»

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أكدت وزيرة الخارجية الإيطالية «فيديريكا موجيريني»، أن بلادها لاتستهين بالتهديدات الارهابية، بل تأخذها على محمل الجد، مشيرة في تصريحات إذاعية إلى تهديدات منسوبة إلى زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام»داعش«، التي تحدث خلالها عن «فتح روما».

ونوهت «موجيريني» في تصريحات لبرنامج «راديو كابيتالى» الصباحى، الجمعة، بأنها «تهديدات جدية ضد عاصمة العالم المسيحي»، في إشارة إلى وجود دولة الفاتيكان داخل حدود العاصمة الايطالية، وعزم الايطالية الانتباه لها واحباطها.
>ورأت رئيسة الدبلوماسية الايطالية أنه «ينبغي التعامل بجدية وتفهم ما يحدث في العالم العربي الاسلامي»، مشيرة إلى ضرورة «توحد العراقيين ضد هذه التهديدات وتجاوز الانقسامات بين الشيعة والسنة والأكراد والرد عليها كعراقيين»، على الرغم من أن المسألة «معقدة» ولكنها في نهاية الأمر «تصب في مصلحة المواطنين العراقيين».
>وكان أبوبكر البغدادي زعيم «داعش» دعا في أول تسجيل صوتي منسوب إليه، بعيد إعلان «الدولة الإسلامية» في العراق، قبل أيام من اسماهم «المجاهدين» إلى عدم الخوف من الاعداء مبشرا بـ«فتح روما وامتلاك الأرض».

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