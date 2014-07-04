كاميرون معلقًا على حكم سجن مستشاره السابق : “لا أحد فوق القانون”

علق رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على حكم السجن الصادر اليوم الجمعة، ضد مستشاره الاعلامي السابق آندي كولسون بقوله “أن لا أحد فوق القانون”.

وقال كاميرون، أثناء وجوده في الأحتفالية الخاصة بمراسم تسمية أكبر سفينة بنيت للبحرية الملكية البريطانية، بحضور الملكة اليزابيث، ” ما نقوله أنه من الصائب أن تأخذ العدالة مجراها، وأن لا أحد فوق القانون وهذا ما نقوله دائمًا”.

كانت محكمة بريطانية، قد قضت صباح اليوم بسجن المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الاعلام آندي كولسون، 18 شهرا بعد ادانته في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية، أثناء عمله كرئيس تحرير لصحيفة “نيوز أوف ذي وورلد”.

وفي حكمه، قال القاضي سوندرز، إن آندي كولسون، أعتقد أنه من الضروري استخدام التنصت على الهواتف للحفاظ على تنافسية صحيفته بين وسائل الاعلام ، وأضاف أن السيد كولسون، يتحمل اللوم والعار الأكبر في التنصت على الهواتف في صحيفة نيوز أو ذي وورلد ، لقد علم بذلك وشجعه عندما كان يتعين عليه ايقافه.

وأدين كولسون 46 عامًا، الأسبوع الماضي بالتآمر لاعتراض رسائل البريد الصوتي خلال رئاسته لتحرير صيحفة نيوز أوف ذي وورلد، من 2003 إلى 2007 ، بعد محاكمة استمرت ثمانية عشر شهرًا في محكمة أولد بيلي.

كان كاميرون قد اعتذر علنيا للشعب البريطاني على الاستعانة به، وقال “إن قرار توظيفه كان خاطئًا.”

أ ش أ