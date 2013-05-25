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اليوم الأوروبى لمكافحة البدانة

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اليوم الأوروبى لمكافحة البدانة اليوم الأوروبى لمكافحة البدانة

اختار مسئولون فى الجمعيات الوطنية الأوروبية المسئولة، عن مكافحة البدانة يوم 25 مايو من كل عام ليكون اليوم الأوروبى لمكافحة البدانة، حيث تنظم عدة لقاءات فى كل أنحاء فرنسا موضوعها الأساسى كيفية مقاومة البدانة.

كما يلقى المسئولون فى هذه الجمعيات الضوء على المظاهر الاجتماعية والنفسية لكيفية تعامل المجتمع مع الشخص البدين؛ كما تعقد مناقشات بين علماء الاجتماع وعلماء الأمراض النفسية لمساعدة البدين على الاندماج فى الحياة العامة وعدم انعزاله عن المجتمع كما تجرى استشارات طبية بالمجان فى معظم المستشفيات للكشف عن البدين ومساعدته على إنقاص الوزن والمحافظة على صحته بعد معرفة أضرار البدانة على الصحة.

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مصر 365